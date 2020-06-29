Новичок «Спартака» Юсе: «Ни с кем не знаком, но слышал о некоторых игроках команды»
26-летний шведский защитник Эмиль Юсе нынешним летом подписал контракт со «Спартаком» и впервые сыграет в КХЛ.
— Что вы слышали о «Спартаке» до перехода в команду?
— Знал, что это хорошая команда и что в последние годы «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Хочу быть частью этой команды, — цитирует Юсе сайт красно-белых.
— Разговаривали ли вы с Олегом Знарком о вашей роли в команде?
— Да, мы немного пообщались. Я знаю, что я могу делать на площадке, тренеры тоже знают, что от меня ждать, поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Жду не дождусь, когда увижусь с ребятами по команде.
— Как правильно произносится ваша фамилия?
— Юсе.
— Знакомы ли вы с кем-нибудь из игроков «Спартака»?
— Нет, я ни с кем не знаком, но, конечно, я слышал о некоторых игроках команды.
— Вы разговаривали с тренером вратарей Стефаном Перссоном до перехода в «Спартак»?
— Да, с ним я созванивался. Хорошо, что в команде есть человек, который тоже говорит на шведском языке.
— Как вы думаете, «Спартак» сможет претендовать на кубок в новом сезоне?
— Пока могу сказать, что мы попробуем пройти как можно дальше. Надеюсь, что дойдем до самого конца и станем чемпионами.
— Как вы решаете вопрос с квартирой в Москве?
— Мне помогает мой агент, у которого есть нужные контакты. Также помогает Стефан Перссон. Постараюсь снять квартиру поближе к стадиону.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/emil-yuse-zhdu-ne-dozhdus-kogda-uvizhus-s-rebyatami-po-komande/