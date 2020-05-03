Новичок «Северстали» рассказал о звонке Разина

Новичок «Северстали» Индржих Абдул рассказал, как проходили переговоры с российским клубом. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, набрав 62 (23+39) очка в 53 матчах в составе «Слована».

— Я узнал об интересе из КХЛ на следующий день после того, как стало понятно, что чемпионат Словакии завершен, — приводит слова Абдула hc-vsetin.cz. — Я проснулся утром и увидел пропущенный звонок с российского номера. Меня просили перезвонить. Это был Андрей Разин, главный тренер «Северстали».

Начал искать, кто может перевести нашу беседу. Наконец, когда мы связались, тренер спросил, хочу ли я играть в Череповце. И какие условия меня бы устроили. Это был первый контакт. Затем шли согласования.

Конечно, очень важно, что именно тренер хочет видеть тебя в команде. Да, я слышал много историй о нем (смеется). Он всегда говорит перед сезоном, что, если у кого-то есть какие-то проблемы, то они могут выйти и разобраться за пределами арены. И я слышал, что были те, кто воспользовался такой возможностью. Так что будет интересно.