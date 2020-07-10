Новичок «Северстали» Абдул: «Моя семья очень гордится мною»
Новичок «Северстали» Йиндржих Абдул поделился эмоциями после подписания контракта с клубом из Череповца.
— Дела отлично. Настроение супер! Я готовлюсь к началу сезона, тренируюсь каждый день. Выхожу на лед, занимаюсь с тренером по общей физической подготовке, — цитирует игрока официальный сайт «Северстали».
— Когда ты планируешь приехать в Россию?
— Я подал документы на визу, надеюсь, скоро все будет готово, и я смогу приехать и приступить к тренировкам с командой уже в Череповце.
— Ты готов к переезду в Россию?
— Конечно! Я с нетерпением жду этого момента. Переезд в Россию — новая глава в моей жизни. Надеюсь, она будет интересной и многогранной.
— Как твои родственники отнеслись к этой новости?
— Моя семья очень гордится мною. Конечно, они переживают за меня: другая страна, другие условия, но, безусловно, они очень рады.
КХЛ — отличная лига. Я знаю, мне будет непросто, но я верю в себя, в мои силы. Я буду стараться показать себя, буду стараться зарабатывать очки. Я хочу задержаться в лиге надолго.
Дополнительная информация: