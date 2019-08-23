Новичок московского «Динамо» Яшкин признался, что в будущем хочет вернуться в НХЛ

Новичок московского «Динамо», нападающий Дмитрий Яшкин? в интервью клубной пресс-службе выразил положительный настрой в отношении адаптации в новой команде.

— Да, я жил в Америке, но последние три года подряд лето проводил в Москве, поэтому уже привык к мегаполису, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Динамо». — Адаптация в КХЛ? Думаю, все будет хорошо. Всегда когда приезжал в сборную, где играло много ребят из КХЛ, то чувствовал себя комфортно.

В сезоне особо не обсуждали, но летом пару раз виделись с Овечкиным и разговаривали о команде. Наставлений особых не давал, просто пожелал удачи. Моя подготовка к сезону? В принципе так же, как и в прошлые годы — в Москве с моим персональным тренером.

Хотелось бы, конечно, вернуться в НХЛ, хотя об этом еще рано думать. Сезон только начинается, и в «Динамо» будем решать свои задачи.

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Вашингтон» в НХЛ и набрал 8 (2+6) очков. Также он играл за «Сент-Луис». Всего в НХЛ на счету хоккеиста 314 матча и 73 очка (29+44).