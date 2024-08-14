Якупов: «Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить»
Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов в интервью «СЭ» рассказал о планах команды на предстоящий чемпионат.
— Вы приезжаете в команду, которая давно не выходила в плей-офф и которой плевать на результат.
— Я знаю, что они без плей-офф давно. Сегодня мы ездили на медобследование еще с парой ребят. Вскользь один из них мне ту же самую ситуацию рассказал. И объяснил, что как будто команда сейчас получше, даже взяли игроков неплохих, судя по статистике. Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить, побольше играть и показывать результат, — сказал Якупов.
13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летний Якуповым.
Ранее в карьере хоккеист играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».
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