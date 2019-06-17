Новичок "Динамо" Петерссон признался, что всегда хотел играть в Москве

Нападающий Андре Петерссон, который вчера, 16 июня, подписал однолетний контракт с московским "Динамо", в интервью клубной пресс-службе признался, что в прошлые годы вел переговоры со столичной командой.
– Рады заключению контракта с московским "Динамо"?
– Очень рад, что мы пришли к соглашению. У нас были переговоры и в прошлые годы, а в этом наконец-то удалось подписать контракт.
– Получали предложения от других клубов?
– Да, но мне всегда хотелось играть в Москве, поэтому мой выбор говорит сам за себя.
– Почему именно Москва?
– Я считаю, что это очень хороший город. Здесь много достопримечательностей, которые можно посетить: Красная площадь, Большой театр, Царицыно и другие. Надеюсь, что я и моя семья будем здесь процветать.
– Как прошел сезон в "Барысе"?
– Это был довольно хороший год, намного лучше, чем я предполагал. При переходе в команду у меня не было особых ожиданий, но, оглядываясь назад, понимаю, что получилось очень даже неплохо.
– Знаете русские слова?
– Да, но я всегда забываю большинство из них за лето. В сезоне буду учить заново.
– Ваши ожидания на новый сезон?
– Я пришел в команду с менталитетом победителя, поэтому буду прилагать все усилия, чтобы помочь бело-голубым выиграть как можно больше матчей, – приводит слова Петерссона пресс-служба москвичей.
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https://dynamo.ru/news/81328-eto_byili_ne__pervyie_peregovoryi_s____dinamo__