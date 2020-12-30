Новичок ЦСКА Гилмор прокомментировал переход в московский клуб

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился эмоциями после перехода в московскую команду. 14 декабря этого года канадский хоккеист подписал с клубом контракт до конца сезона.

«Я был очень горд подписанием контракта с ЦСКА. Такая большая история, такая замечательная команда. Я очень счастлив стать частью этого великого клуба.

Я знаю, что ЦСКА — это Красная Армия (улыбается). На самом деле, знаю, что в команде всегда было много великих игроков. Мой отец рассказывал мне многое об истории ЦСКА. Когда он был моложе, он смотрел матчи ЦСКА, когда они играли против клубов НХЛ и Канады. Он очень обрадовался, когда услышал, что я могу перейти в ЦСКА", — цитирует Гилмора пресс-служба ЦСКА.

В 2013 году канадец был выбран «Калгари» под общим 198-м номером драфта. В прошлом сезоне Гилмор провел 4 матча за «Баффало». До этого он выступал за «Рейнджерс». Всего на его счету в НХЛ 37 матчей и 5 (2+3) набранных очков.