Новичок «Авангарда» Кэсселс: «Приезд в КХЛ — возможность одерживать масштабные победы»
Нападающий омского «Авангарда» Коул Кэсселс в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как решился на переезд в Россию и КХЛ.
— Расскажите, как решились на переезд в новую для себя страну.
— Непростое было решение, потому что у меня дочке всего семь месяцев, они с женой должны ко мне присоединиться по ходу сезона. Вообще, я рассматривал это как возможность одерживать какие-то масштабные победы, потому что в АХЛ акцент идет больше на развитие игроков. Мне хотелось одерживать победы, я считаю, что омский «Авангард» — это как раз тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи, и у меня появился шанс добиться какого-то успеха. Я посчитал необходимым этим шансом воспользоваться.
В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.
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