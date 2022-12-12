Новичком системы «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили. Его старший брат играет за «Динамо»

Новичком системы «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили, сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодежном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России.

В прошлом сезоне нападающий набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии, а в сезоне нынешнем — стал третьим бомбардиром фарм-клуба «Авангарда», набрав 15 (7+8) очков в 30 играх ВХЛ за «Омские Крылья».

Отметим, что старший брат игрока — нападающий Максим Джиошвили — выступает в составе «Динамо».