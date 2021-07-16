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Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами

16:45
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Екатеринбургский «Автомобилист» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.

Дмитрий Шикин — 44

Джесси Блэкер — 9

Ефим Гуркин — 49

Стефан Да Коста — 77

Патрис Кормье — 28

Шэйн Принс — 33

Максим Рассейкин — 7

Данил Романцев — 81

Райан Спунер — 51

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/1415966191454081024

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