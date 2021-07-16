Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
16:45
Екатеринбургский «Автомобилист» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.
Дмитрий Шикин — 44
Джесси Блэкер — 9
Ефим Гуркин — 49
Стефан Да Коста — 77
Патрис Кормье — 28
Шэйн Принс — 33
Максим Рассейкин — 7
Данил Романцев — 81
Райан Спунер — 51
Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/1415966191454081024
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю