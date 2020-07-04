Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами
11:26
«Авангард» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2020/21.
Наши новички выбрали игровые номера! ? Поскорее бы увидеть их на форме ?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020
Из «старичков» номер поменял только Эмиль Гарипов: он будет играть под 77 pic.twitter.com/Wa1tY0CxC4
Алексей Береглазов — 5
Кирилл Готовец — 41
Оливер Каски — 67
Алексей Соловьев — 24
Дамир Шарипзянов — 44
Рид Буше — 48
Илья Каблуков — 29
Иван Лисин — 27
Корбэн Найт — 9
Сергей Толчинский — 28
Александр Хохлачев — 93
Вратарь Эмиль Гарипов изменил номер с 43 на 77.
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