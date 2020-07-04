КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

11:26

«Авангард» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2020/21.

Алексей Береглазов — 5

Кирилл Готовец — 41

Оливер Каски — 67

Алексей Соловьев — 24

Дамир Шарипзянов — 44

Рид Буше — 48

Илья Каблуков — 29

Иван Лисин — 27

Корбэн Найт — 9

Сергей Толчинский — 28

Александр Хохлачев — 93

Вратарь Эмиль Гарипов изменил номер с 43 на 77.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39165/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир