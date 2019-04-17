Новая арена "Автомобилиста" обойдется в 140 миллионов евро

Генеральный директор "УГМК-Холдинга" Андрей Козицын рассказал, когда организация планирует начать строительство ледовой арены в Екатеринбурге, на которой будет выступать "Автомобилист". Отметим, что стадион будет находиться в центре города, а стоимость строительства составит порядка 140 миллионов евро.

– Планируем летом 2019 года выйти на площадку, – цитирует ТАСС Козицына. – Срок строительства от двух до 2,5 лет. Стоимость будет известна после подготовки проектно-сметной документации. Может быть, будет стоить 120-140 миллионов евро.

Ранее отмечалось, что помимо ледовой арены, стадион сможет принимать соревнования по 11 видам спорта, как, например, мини-футбол и баскетбол.