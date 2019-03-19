Никулин стал самым результативным защитником в истории плей-офф КХЛ

Игрок московского "Динамо" Илья Никулин вышел на первое место в истории КХЛ по результативности в плей-офф среди защитников. Это случилось в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА.

Защитник бело-голубых Илья Никулин на 18-й минуте отдал результативную передачей на Юусо Хиетанена. Для 37-летнего хоккеиста набранное очко стало 57-м (16 голов и 41 передача) в розыгрышах плей-офф КХЛ.

Россиянин обошел по набранным очкам бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли. На счету канадца 56 баллов (9+47).