Никулин и Еременко хотят продлить контракты с московским "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин хочет продлить контракт с клубом. Об этом он сказал на гала-матче в честь закрытия сезона. Текущее соглашение 37-летнего футболиста истекает 30 апреля.

- Я буду встречаться с руководством на следующей неделе, - цитирует ТАСС Никулина. - Я не знаю, какое решение будет принято по итогам переговоров. Я сам хочу остаться в московской команде.

Также желание продлить соглашение изъявил 39-летний голкипер Александр Еременко.

Еще ничего неизвестно насчет продления контракта. Все станет понятно на следующей неделе, но я хочу продолжить карьеру только в "Динамо", - сказал Еременко.