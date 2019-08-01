"Никто не мог его уволить". Новичок "Ак Барса" Петров - о Билялетдинове

Нападающий "Ак Барса" Кирилл Петров рассказал о нюансах своих взаимоотношений с бывшим главным тренером казанского клуба и сборной России Зинэтулой Билялетдиновым.

- Если бы Билялетдинов остался в "Ак Барсе", может, мне и поступило бы предложение от руководства клуба, но точно не от тренера -это раз, - цитирует sport.business-gazeta Петрова. - Как в случае с Зариповым. А два – я думаю, всё равно бы согласился. Со мной связывались прошлым летом, разговаривали, хотели подписать контракт. А в последний момент трансфер заблокировал главный тренер.

Эмоции после того как Билялетдинов покинул клуб? Удивление. Никто в это не верил, потому что он многого добился и у него был безлимитный контракт с "Ак Барсом". Никто его уволить не мог – он мог только сам уйти. Надеюсь, что будет всё хорошо. Желаю Зинэтуле Хайдяровичу всего самого наилучшего, ведь именно он стал мне доверять и подпускать к составу уже в 16 лет.

29-летний форвард дебютировал за казанский клуб в сезоне-2008/2009. После этого он пробовал пробиться в НХЛ, а также выступал за ЦСКА и "Авангард". Этим летом он вновь подписал контракт с "Ак Барсом".