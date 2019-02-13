Никонцев выбыл до конца сезона

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев не сможет помочь команде в оставшейся части чемпионата КХЛ. 28-летний форвард получил травму нижней части тела и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне Никонцев провел 52 матча, набрал 23 (17+6) очка при показателе полезности "-4". Также на его счету три игры и один гол за сборную России на Шведских играх.

"Спартак" занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.