Никонцев выбыл до конца сезона

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев не сможет помочь команде в оставшейся части чемпионата КХЛ. 28-летний форвард получил травму нижней части тела и выбыл до конца сезона.
В нынешнем сезоне Никонцев провел 52 матча, набрал 23 (17+6) очка при показателе полезности "-4". Также на его счету три игры и один гол за сборную России на Шведских играх.
"Спартак" занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.
У нас плохие новости. Анатолий Никонцев не поможет "Спартаку" до конца нынешнего сезона - травма нижней части тела. pic.twitter.com/siY8dYskBE– Spartak Moscow (@spartak_hc) 13 февраля 2019 г.
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