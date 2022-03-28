Никонцев о поражении от «Авангарда»: «Думаю, сегодня вышли немного не готовые»

Нападающий «Металлурга» Анатолий Никонцев дал комментарий после завершения шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (1:5, 3-3).

«Думаю, сегодня вышли немного не готовые. И эти удаления ненужные в начале подвели, сразу же соперник забил, неудачно сыграли в меньшинстве. От этого сложился результат матча.

Почему так вышло? Не могу сказать. Может быть, где-то немного подустали. У нас есть седьмая игра, будем выходить и умирать.

Будем ли испытывать давление перед седьмым матчем? Понятно, что седьмая игра, кто выиграет — пойдет дальше. Другого выхода нет — только победа», — цитирует игрока сайт КХЛ.