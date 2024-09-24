Николишин: «Игровое время Кузнецова — 16 минут. Для меня это вообще преступление»
Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что форвард СКА Евгений Кузнецов проводит слишком мало времени на льду во время матчей. В восьми матчах в нынешнем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ нападающий в среднем проводит на площадке 15 минут и 44 секунды.
«Его игровое время — 16 минут. Для меня это вообще преступление! Хоккеисту такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен быть полезнм на льду, почему вы его лишаете такой возможности? Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, другие партнеры, иной хоккей — это все отговорки. Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», — цитирует Николишина «Хоккей на Кинопоиске».
За восемь матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Кузнецова отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами.
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|Динамо М
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|4
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|8
|Витязь
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|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|0 : 3
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|6 : 3
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|4 : 2
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|1 : 3
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
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|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -