Николишин: «Игровое время Кузнецова — 16 минут. Для меня это вообще преступление»

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что форвард СКА Евгений Кузнецов проводит слишком мало времени на льду во время матчей. В восьми матчах в нынешнем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ нападающий в среднем проводит на площадке 15 минут и 44 секунды.

«Его игровое время — 16 минут. Для меня это вообще преступление! Хоккеисту такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен быть полезнм на льду, почему вы его лишаете такой возможности? Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, другие партнеры, иной хоккей — это все отговорки. Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», — цитирует Николишина «Хоккей на Кинопоиске».

За восемь матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Кузнецова отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами.