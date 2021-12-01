Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Николишин считает, что несмотря на смерть 16-летнего игрока, не стоит менять правила хоккея

06:30
Теги:

Чемпион мира-1993, скаут «Чикаго» Андрей Николишин высказал мнение, стоит ли менять правила хоккея для усиления мер безопасности и предупреждения травм после смерти защитника МХК «Динамо» Валентина Родионова.

Валентин Родионов. Преступление, халатность или несчастный случай? Подробности трагедии 16-летнего хоккеиста

— Неправильно говорить про несчастный случай, — считает Николишин. — Насколько известно, Валентина вызывали в сборную, там у него в одном из матчей было сотрясение мозга.

Надо и хоккеистам напоминать то, что они играют в контактный вид спорта на высоких скоростях. И они должны быть всегда готовы к тому, что против них могут провести силовой прием, готовиться к нему, уметь принимать его, — не согласен Андрей Николишин. — А иногда смотришь на то, как человек располагается с шайбой и диву даешься. Он делает все, чтобы получить травму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Алексей Шевченко все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Украина заочно осудила замглавкома Тихоокеанским флотом РФ
2
0