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Николишин — о победе «Авангарда»: «Все карты для команды из Омска сошлись»

28 апреля 2021, 23:38
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Все карты сошлись, поэтому «Авангард» победил, — сказал Николишин «СЭ». — В спорте ничего не может быть закономерного. Все боролись за кубок, но выиграл «Авангард». Считаю, что вполне заслуженно. Очень много произошло изменений в клубе с приходом Алексея Волкова. Хотелось бы отметить его заслуги. В команду пришло много ребят, которые усилили ее. Я насчитал, по-моему, 14 человек, которых не было еще в прошлом году. Были сделаны очень точные приобретения. Серия из 6 матчей? Это было ожидаемо, мы об этом говорили. Команды были полностью достойны друг друга».

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры