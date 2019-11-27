Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2Б).

— «Ак Барс» с победой, прежде всего хотел поблагодарить ребят за самоотверженную игру, поблагодарить преданных болельщиков, что нас поддерживают в тяжелое время, — цитирует Заварухина официальный сайт «Ак Барса». — Небольшая такая черная полоса у нас, надеюсь, она закончится, перейдет в белую, и мы выполним задачу, поставленную на сезон. Сегодня ребята костьми ложились, ловили шайбу на себя. Взять очко в Казани — большой шаг, здесь очень мощная команда.

— Как оцените момент с удалением Константина Алексеева до конца матча при счете 1:0 в вашу пользу?

— Я не комментирую удаления. Спасибо за понимание.

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