Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«В первом периоде соперник реализовал свои моменты — то что было, все забили. Имея хорошее большинство, шайба у нас не шла в ворота, да и вратарь «Салавата Юлаева» сегодня здорово отыграл.

Вратарей у нас осталось два, нам несложно было сделать выбор. Что касается игры Шикина, посмотрим видео, после чего определимся, кто будет играть следующую игру.

Приятно было сыграть в Уфе, матч был не то, что особенным, но хотелось выиграть, не скрываю этого. Прежде всего, нам нужно добавить в реализации моментов. Есть хорошие возможности, которые не можем забить. Декабрь месяц, ни одного большинства не забили. Конечно же, играть нужно дисциплинированнее. Шэйн Принс сегодня не сыграл по причине травмы", — приводит слова тренера сайт КХЛ.