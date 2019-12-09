Николай Заварухин: «У нас каждая игра сейчас плей-оффная»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

— Тяжелая такая игра была, вначале шла игра до гола, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Где-то нас вратарь держал в игре. Здорово, что во втором периоде хороший прессинг был, и забили хороший гол. В третьем периоде прижались где-то к воротам. «Трактор» имел шанс где-то забить, но здорово поймали на контратаке. Второй гол нам дал более раскрепощенно играть. В концовке «пять на шесть» не заблокировали бросок соперника и они под воротами сыграли неплохо — «Трактор» забил гол.

Хорошая победа. Ребята сегодня все пластались, ловили шайбы, такая плей-оффная игра была. У нас каждая игра сейчас плей-оффная за восьмерку.

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