Николай Заварухин: «Сейчас тяжелое время у «Сибири», потеряли нити игры»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:4).

— Ключевым моментом стала игра 5 на 3, когда мы не забили, — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ. — Вроде, были моменты, но здорово сыграл вратарь соперника. Нас наказали за ошибки. Хоккей — такая игра, которая не прощает ошибок. Сейчас тяжелое время у команды, потеряли нити игры. Есть неуверенность у ребят в завершении атак. Хочу извиниться перед болельщиками. Пожалел ли я, что взял тайм-аут перед большинством? Я скорее жалею, что не тех игроков поставил 5 на 3. Раз они не забили — значит я неправильно сделал. Выходить из этой ситуации нам нужно через работу.