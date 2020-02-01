Николай Заварухин: «С трудом входили в игру. Понимаем, с чем это связано»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).

— Тяжелая победа. С трудом входили в игру. Понимаем, с чем это связано, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Во втором периоде здорово сыграли в прессинг, забили голы. Разве что гол в раздевалку нас немного в тупик поставил. Хорошо отработали меньшинство, а в равных составах недоработали. В третьем периоде соперник прибавил, надо отдать должное.

Что-то у нас не получалось, мы не всегда успевали за соперником, но здорово, что ребята выстояли в концовке. Болельщики нам в этом сегодня очень помогли. Михаилу Ромаеву потихоньку даем шанс. От него мы требуем азарта, чтобы на ворота пошел, помог игру переломить. Конкуренция, опять же. Юкка Пельтола вернется, наверное, только перерыва. Есть у него проблема со здоровьем.