Николай Заварухин: «Ребята вышли на третий период, как на последнюю игру чемпионата»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча против «Спартака» (2:1).

— Я хотел бы поблагодарить ребят, они вышли на третий период, как на последнюю игру в чемпионате, — приводит слова тренера ТАСС. — Мы с тренерским штабом поговорили с хоккеистами во втором перерыве по-мужски, и это сработало. Отличная поддержка у нас сегодня была, болельщиков было слышно весь матч, без них мы бы не добились сегодняшнего результата.

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