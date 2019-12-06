Николай Заварухин: «Предупреждали, что «Йокерит» здорово играет на контратаках»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:4).

— Тяжело входили в игру, соперник в первом периоде очень хорошо прессинговал, — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ. — В перерыве изменили рисунок игры, ребята здорово действовали в большинстве.

Предупреждали, что «Йокерит» здорово играет на контратаках, и сегодня с этих контратак нам и забили. Нельзя так играть в концовке, нужно было дорабатывать до конца, идти на удаления в таких моментах.

Очень неприятное поражение. Не скажу, что ребята не старались. Бились, но результата не было.

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