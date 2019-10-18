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Николай Заварухин: «Перед матчем попросили ребят сыграть дисциплинированно, строго в обороне»

22:27
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча с «Сочи» (4:1).

— Третья игра на выезде была, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Перед матчем попросили ребят сыграть дисциплинированно, строго в обороне и хорошо сыграть на контратаке — что и удалось. Хорошие голы забили, вратарь здорово сыграл, «почистил».

Очень понравилась игра — ближе к плей-офф была для нас, куда мы хотим попасть и будем стараться. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые присутствовали на матче. В каждом городе они нас поддерживают, их очень слышно. Спасибо им за это.

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