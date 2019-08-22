Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от магнитогорского «Метталурга» (0:6) на Мемориале Ивана Ромазана.

— С победой «Металлург», — цитирует официальный сайт магнитогорского клуба Заварухина. — Счет на табло. Не получилась, в принципе, игра у нас. «Металлург» доминировал. Нам нельзя играть с такими командами так пассивно, довольно мало было силовых приемов и блокированных бросков.