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Николай Заварухин — о 0:6 от «Металлурга»: «Cибири» нельзя играть с такими командами так пассивно"

22:35
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от магнитогорского «Метталурга» (0:6) на Мемориале Ивана Ромазана.

— С победой «Металлург», — цитирует официальный сайт магнитогорского клуба Заварухина. — Счет на табло. Не получилась, в принципе, игра у нас. «Металлург» доминировал. Нам нельзя играть с такими командами так пассивно, довольно мало было силовых приемов и блокированных бросков.

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