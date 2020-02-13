КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Николай Заварухин: «Не успевали за игроками «Сочи»

19:04
Теги:

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3 Б).

— Соперника с победой. Начали неплохо, два гола забили, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — В дальнейшем здорово играл «Сочи», прессинговал нас. Мы не успевали за ними. Неплохо играли в обороне, но в третьем периоде допустили ненужные ошибки, и они привели к пропущенным голам. Просили ребят сыграть попроще, на результат. Тяжелый матч для нас, складывался тяжело. Хотел бы поблагодарить ребят за это очко. Идем дальше, работаем.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sibir-Sochi-Press-konferencija-9752

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир