Николай Заварухин: «Не успевали за игроками «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3 Б).

— Соперника с победой. Начали неплохо, два гола забили, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — В дальнейшем здорово играл «Сочи», прессинговал нас. Мы не успевали за ними. Неплохо играли в обороне, но в третьем периоде допустили ненужные ошибки, и они привели к пропущенным голам. Просили ребят сыграть попроще, на результат. Тяжелый матч для нас, складывался тяжело. Хотел бы поблагодарить ребят за это очко. Идем дальше, работаем.