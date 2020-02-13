Николай Заварухин: «Не успевали за игроками «Сочи»
19:04
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3 Б).
— Соперника с победой. Начали неплохо, два гола забили, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — В дальнейшем здорово играл «Сочи», прессинговал нас. Мы не успевали за ними. Неплохо играли в обороне, но в третьем периоде допустили ненужные ошибки, и они привели к пропущенным голам. Просили ребят сыграть попроще, на результат. Тяжелый матч для нас, складывался тяжело. Хотел бы поблагодарить ребят за это очко. Идем дальше, работаем.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sibir-Sochi-Press-konferencija-9752
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