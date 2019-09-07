Николай Заварухин: «Не было игрока под воротами и не было голов»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче против «Салавата Юлаева» (1:3).

— Нам не хватило, наверное, агрессии в зоне атаки — не было игрока под воротами и не было голов, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Команда соперника здорово выходила из-под прессинга, и у нас не получалось зацепиться в зоне атаки. Плюс наше большинство не сработало и где-то слабо сыграли в зоне обороны, дав мастеровитым нападающим соперника решить исход матча. Есть над чем работать.

— Возвращение Пигановича и Романцева в состав было нацелено на то, чтобы было больше агрессии?

— Романцев может полезть на ворота и забить гол, он также неплохо играет на пятаке перед воротами при 5 на 4, и мы надеялись, что он закроет Метсолу, создаст трафик. Но мы сегодня больше разыгрывали, чем бросали по воротам.

— Логинов сегодня был на льду, когда вам забивали шайбы — он перегорел в игре против бывшей команды?

— Не думаю. Он опытный игрок, чтобы перегорать. Наоборот, у него было много желания. Будем разбираться, посмотрим видео и укажем на ошибки.

— Сегодня играли против родной команды в качестве главного тренера. Насколько для вас матч был принципиальным?

— Рядовой матч, который хотелось выиграть.

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