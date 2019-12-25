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Николай Заварухин: «На льду была одна команда — «Спартак»

18:55
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» (0:5) попросил прощения у болельщиков за такой результат.

— На льду сегодня была одна команда — «Спартак», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — У нас же сегодня ничего не получалось. Безвольный проигрыш. Хотел бы извиниться перед болельщиками, дома так играть нельзя. Надеюсь, это никак не повторится.

Связано ли поражение с возвращением с западного выезда? Разберемся внутри команды. Есть такое, что после серии хороших матчей следуют вот такие игры. Проблема, что выбыли Пелтола и Саюстов, которые делали результат. Саюстова до Нового года мы, скорее всего, не увидим. Это спорт. Усилиться хотелось бы, но сами знаете, что рынок такой: сначала гранды берут игроков, а потом все остальные.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/25/463475.html

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