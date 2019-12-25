Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» (0:5) попросил прощения у болельщиков за такой результат.

— На льду сегодня была одна команда — «Спартак», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — У нас же сегодня ничего не получалось. Безвольный проигрыш. Хотел бы извиниться перед болельщиками, дома так играть нельзя. Надеюсь, это никак не повторится.

Связано ли поражение с возвращением с западного выезда? Разберемся внутри команды. Есть такое, что после серии хороших матчей следуют вот такие игры. Проблема, что выбыли Пелтола и Саюстов, которые делали результат. Саюстова до Нового года мы, скорее всего, не увидим. Это спорт. Усилиться хотелось бы, но сами знаете, что рынок такой: сначала гранды берут игроков, а потом все остальные.