Николай Заварухин: «Михайлов не попал в состав, потому что не показывал игру достойную лидера»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча против «Амура» (2:1).

- В первом периоде у нас были моменты, но ребята не реализовали их, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ, — Много потерь было в средней зоне. Особенно втором периоде. Было много диагоналей, не хватало простоты. Но где-то вратарь помог, где-то шайбу ловили на себя.

Наконец-то сработало большинство, которое отрабатывали на тренировках. Мы планировали быстрый накат, форчекинг. Йокипакка на хорошем уровне провел первый матч за «Сибирь», но, думаю, будет прогрессировать.

Михайлов не попал в состав, потому что за то время, что я в команде, он не показывал игру, достойную лидера и лучшего снайпера.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей