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Николай Заварухин: «Михайлов не попал в состав, потому что не показывал игру достойную лидера»

22:15
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча против «Амура» (2:1).

- В первом периоде у нас были моменты, но ребята не реализовали их, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ, — Много потерь было в средней зоне. Особенно втором периоде. Было много диагоналей, не хватало простоты. Но где-то вратарь помог, где-то шайбу ловили на себя.

Наконец-то сработало большинство, которое отрабатывали на тренировках. Мы планировали быстрый накат, форчекинг. Йокипакка на хорошем уровне провел первый матч за «Сибирь», но, думаю, будет прогрессировать.

Михайлов не попал в состав, потому что за то время, что я в команде, он не показывал игру, достойную лидера и лучшего снайпера.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/03/455609.html

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