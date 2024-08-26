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Сегодня, 19:45

Главный тренер «Автомобилиста»: «Не видели большого смысла менять команду»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в команде.

— Накладывает ли удачный прошлый сезон дополнительную ответственность на «Автомобилист»?

— Конечно, у нас получился удачный сезон, лучший сезон за всю историю. Ответственность всегда была. Сейчас подняли планку, хочется ее удержать и подняться выше. Давления пока не ощущаем. И ребята, и тренерский штаб понимают, что надо двигаться вперед.

— В команде не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Это было ваше пожелание?

— Это совместная работа тренерского штаба и руководства клуба. Мы не видели большого смысла менять команду. Она долго собиралась, ребята понимают систему игры и устраивают нас. Плюс рынок был не таким богатым — те хоккеисты, которых мы подписали, нам пригодятся, — сказал Заварухин «СЭ».

В прошедшем сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ. Там екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии), который в итоге стал победителем Кубка Гагарина.

Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Николай Заварухин
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