Главный тренер «Автомобилиста»: «Не видели большого смысла менять команду»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в команде.
— Накладывает ли удачный прошлый сезон дополнительную ответственность на «Автомобилист»?
— Конечно, у нас получился удачный сезон, лучший сезон за всю историю. Ответственность всегда была. Сейчас подняли планку, хочется ее удержать и подняться выше. Давления пока не ощущаем. И ребята, и тренерский штаб понимают, что надо двигаться вперед.
— В команде не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Это было ваше пожелание?
— Это совместная работа тренерского штаба и руководства клуба. Мы не видели большого смысла менять команду. Она долго собиралась, ребята понимают систему игры и устраивают нас. Плюс рынок был не таким богатым — те хоккеисты, которых мы подписали, нам пригодятся, — сказал Заварухин «СЭ».
В прошедшем сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ. Там екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии), который в итоге стал победителем Кубка Гагарина.
Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».
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