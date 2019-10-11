Николай Заварухин: «Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог встречи с «Барысом» (0:2).

— Минут пятнадцать мы играли очень хорошо, имели моменты, реализуй тогда выход «один на один», игра бы могла пойти совершенно в другом русле, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах. В третьем периоде, ребята старались, но не было игроков под воротами, поэтому не удалось забросить шайбу.

Дебют Ивана Глазкова связан с усталостью защитников, но это зависело не только от них, а от нападающих, которые не держали шайбу. Отсутствие Глеба Зырянова связано из-за повреждений других игроков, решили сделать такой состав на матч, где-то не получилось.

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