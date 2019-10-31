Николай Заварухин: «Это был одним из лучших матчей сезона в обороне»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Хочу поздравить болельщиков, ребят и всех, кто связан с «Сибирью», с днем рождения клуба, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Спасибо игрокам за самоотверженность. Сегодня была супермотивация и супердисциплина. Вратарь нас выручал, вовремя забили голы. Это был одним из лучших матчей сезона в обороне.

Мы понимали, что много придется играть в защите, но ребята с этим справились. У ЦСКА хорошие игроки, хоккеисты сборной. Мы не хотели отдавать им шайбу, но здорово блокировали броски. Планировали отдать периметр, насытив при этом середину. Были в исполнении соперника карусели в нашей зоне, где-то удача оказалась на нашей стороне.

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