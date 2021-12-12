Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

— Поздравляю «Спартак» с победой. Первый период мы плохо начали. «Спартак» был быстрее. Думаю, что за счет первого периода мы и проиграли игру.

— За весь первый период «Автомобилист» пропустил больше шайб, чем во всех других матчах под вашим руководством. Есть вопросы к Шикину?

— Сейчас я комментировать не буду, кто виноват. Надо посмотреть, проанализировать матч. Были статистами на льду — наблюдали за игроками «Спартака», как они забивали голы.

— Голышев должен завтра прилететь в Екатеринбург. Усиление для вас?

— Понятно, что это усиление, но надо посмотреть, в каком он физическом состоянии. Надеемся, что он поможет нашей команде.

— Макеев надолго выбыл?

— Думаю, еще недели две-три.

— Не считаете, что довольно быстро поменяли Шикина? Не верили, что он может исправиться?

— Хотел встряхнуть команду, думал, что с заменой вратаря поменяется игра.

— Не рассматривали вариант, может, попросить устроить драку, чтобы при игре 4 на 4 было больше шансов?

— У нас и без этого были хорошие шансы — при счете 2-3 был хороший момент, но не смогли забить, в третьем периоде при счете 2-4 — то же самое, вратарь соперника здорово сыграл. Смысла в драке я не видел.

— Захар Арзамасцев не так много получает игрового времени в этом сезоне. С чем это связано?

— Мы даем ему шансы, при том, что раньше он был седьмым-восьмым защитником. Надеемся, что он подтянет свое физическое состояние. Больше вопросов — именно к физическому состоянию.