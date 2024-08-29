Тренер сборной России U-23 Воеводин — о победе над СКА: «Хорошая игра. Мастеровитый соперник»

Главный тренер сборной России U-23 Николай Воеводин прокомментировал победу над СКА (4:3 Б) на предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова.

— Хорошая игра. Мастеровитый соперник. Ребятам это было на пользу. Они горели в игре, играли с желанием. Все те компоненты, которые нужны для взрослого хоккея, они показали. Показали, что они могут биться, играть друг за друга, переживать, играть на победу. Когда выиграли, не хочется искать никаких отрицательных моментов, — сказал Воеводин на пресс-конференции.

СКА стал победителем домашнего турнира. Команда в четырех матчах набрав 7 очков.