Николай Кулемин: «Сейчас каждая игра для «Металлурга» тяжелая, каждый матч важен»

Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0).

— Сейчас каждая игра тяжелая, каждый матч важен для нас, — цитирует Кулемина официальный сайт КХЛ. — Был небольшой спад. В этом матче старались играть хорошо в обороне, не пропускать — в первую очередь. Нам это удалось. Реализовали один свой момент, этого хватило для победы. Это — самое главное.

Настроение в раздевалке после победы всегда хорошее. Наконец удалось прервать неудачную для нас серию. Будем двигаться дальше, нужно еще прибавлять и играть лучше, чтобы добиваться высоких целей, которые перед нами стоят.