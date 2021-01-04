Нападающий «Металурга» Николай Кулемин после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3) рассказал о том, как ему дается начало сезона после тяжелой травмы.

— Тяжелая получилась игра. Не очень хорошо начали — проигрывали по ходу встречи. Ребята все молодцы, старались, играли до конца и испольвали свои моменты. Приятно побеждать в таких матчах, когда по ходу встречи проигрываешь!

— Понятно, что чисто визуально, вы находитесь в хорошей игровой форме, а насколько тяжело обретать чисто игровую форму?

— Невозможно натренировать чисто игровые детали на тренировках. Надо именно почувствовать игру, почувствовать партнеров, быть на одной скорости со всеми.

— Тема физических кондиций теперь полностью закрыта?

— Конечно, всегда есть над чем работать, но чувствую себя хорошо уже. Провели хорошую тренировочную неделю. Сейчас за счет игр буду набирать игровую форму. Думаю, что будет хорошо.

— То, что сегодня пришлось попутешествовать между звеньями, насколько было тяжело переключаться по ходу матча?

— Тренера еще ищут разные сочетания. И где-то попадаю так, что после дают лишнюю сменку сыграть. У нас все звенья равные. Главное — результат!

— Уверенности добавит эта шайба?

— Да, конечно. Я столько не играл — первая шайба дается всегда тяжело.

(Юрий Ширинкин)