Николай Кулемин — о продолжении карьеры: «Не был готов к переходу на тренерскую работу»
Ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не завершил карьеру в родном магнитогорском «Металлурге» после череды травм в 2021 году.
— Я был одним из пессимистов, когда вас приглашали в «Салават Юлаев» после длительной паузы. Вы были уверены в себе, что получится выйти на тот уровень, который сейчас показываете?
— Конечно. Последний сезон в «Магнитке» был немного подорван из-за травмы. Большую часть чемпионата пропустил. Тяжело было сразу набрать форму, когда идут игры. Летом появилось время подготовиться и начать новый сезон с новыми силами в Уфе.
— Почему вы не закончили карьеру? Вы же были на грани того, чтобы закончить, разве нет?
— Нет, я не был на грани того, чтобы закончить. Просто сделали несколько неудачных операций. Только в Германии после сезона провел полтора месяца, и мне смогли залечить травму.
— Говорят, у вас была дыра в ноге.
— Да.
— Что-то хранить в ней можно было?
— Можно было небольшую вещь спрятать.
— Все из-за того, что конек протер?
— Началось все с бурсита. Сделали несколько неудачных операций. Потом было заражение. Все это очень надолго затянулось.
— Огорчились, что «Магнитка» поставила на вас крест? Вам предлагали чуть ли не прощальный матч провести.
— Такого предложения не было. Предлагали перейти на тренерскую работу. Но это их выбор. Я еще не был готов к этому. Знал, что есть силы играть и продолжать показывать то, что умею. Хорошо, что получилось подписать контракт в Уфе, и здесь все хорошо сложилось.
— То есть вы даже не думали о завершении карьеры?
— Нет, конечно. Нужно было просто залечить травму и начать все с чистого листа.
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