Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

Николай Кулемин — о продолжении карьеры: «Не был готов к переходу на тренерскую работу»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Николай Кулемин.
Фото ХК «Металлург»

Ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не завершил карьеру в родном магнитогорском «Металлурге» после череды травм в 2021 году.

— Я был одним из пессимистов, когда вас приглашали в «Салават Юлаев» после длительной паузы. Вы были уверены в себе, что получится выйти на тот уровень, который сейчас показываете?

— Конечно. Последний сезон в «Магнитке» был немного подорван из-за травмы. Большую часть чемпионата пропустил. Тяжело было сразу набрать форму, когда идут игры. Летом появилось время подготовиться и начать новый сезон с новыми силами в Уфе.

— Почему вы не закончили карьеру? Вы же были на грани того, чтобы закончить, разве нет?

— Нет, я не был на грани того, чтобы закончить. Просто сделали несколько неудачных операций. Только в Германии после сезона провел полтора месяца, и мне смогли залечить травму.

— Говорят, у вас была дыра в ноге.

— Да.

— Что-то хранить в ней можно было?

— Можно было небольшую вещь спрятать.

— Все из-за того, что конек протер?

— Началось все с бурсита. Сделали несколько неудачных операций. Потом было заражение. Все это очень надолго затянулось.

— Огорчились, что «Магнитка» поставила на вас крест? Вам предлагали чуть ли не прощальный матч провести.

— Такого предложения не было. Предлагали перейти на тренерскую работу. Но это их выбор. Я еще не был готов к этому. Знал, что есть силы играть и продолжать показывать то, что умею. Хорошо, что получилось подписать контракт в Уфе, и здесь все хорошо сложилось.

— То есть вы даже не думали о завершении карьеры?

— Нет, конечно. Нужно было просто залечить травму и начать все с чистого листа.

Николай Кулемин. «У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий московского «Динамо» Никонов дисквалифицирован на один матч за драку

Кулемин — о продолжении карьеры: «Готов играть дальше, пока буду нужен»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Автомобилист 54 31 23 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 2 : 3 Б
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости