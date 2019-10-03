Николай Кулемин: «Хорошо начинаем, но не всегда хорошо заканчиваем»

Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (5:3).

— Очень важная победа для нас. Пока не все получается. Плохо начали сезон, нужно выравниваться. Находить свою игру, играть на победу. Ребята стараются в каждой игре, выкладываются. Важно, что удалось сегодня выиграть. Надо продолжать в том же духе, — приводит слова игрока официальный сайт «Металлурга».

— Здорово начали матч. Первый период можно занести в актив «Металлурга»?

— Последние игр пять-шесть хорошо начинаем, но не всегда хорошо заканчиваем. Считаю, хорошее начало важно для любого матча, чтобы почувствовать игру. Когда ведешь в счете — легче играть.

— Начало третьего периода, напротив, несколько не получилось. С чем это было связано, и за счет чего удалось преодолеть непростой отрезок в этот момент?

— Небольшая нервозность присутствует в команде, я считаю. Когда не все получается, теряешь уверенность в себе. Это чувствуется. Но ребята старались работать и не обращать на это внимания. Счет был равным, но мы старались играть хорошо в атаке, создавать свои моменты. Это дало результат — мы выиграли матч.

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