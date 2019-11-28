Николай Кулемин: «ЦСКА нам показал, как нужно играть»

Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

— Мы знали, против кого мы выходим играть и должны были быть готовы, но опять нас подводит игра в неравных составах, вновь пропускаем в меньшинстве и в большинстве, что вообще непозволительно для команды, — цитирует Кулемина официальный сайт «Магнитки». — Соперник был лучше сегодня. Надо делать выводы и играть лучше в обороне, играть быстрее, играть, чтобы каждый знал, что ему делать. Они нам сегодня показали, как нужно играть.

— По поводу шайбы в большинстве, вторую игру подряд — что это? От чрезмерного желания реализовать большинство?

— Не важно, от чего это зависит. Это непозволительно. Я думаю, что такое больше не повторится.

— Наконец удалось забить в большинстве, но хотелось бы больше.

— Да, мало бросаем в большинстве. Работаем над этим на тренировках, думаю, что в этом компоненте нужно прибавлять.

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