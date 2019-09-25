Николай Коваленко: «Папа говорит: ты должен быть матерым»

Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко в интервью «Изевестиям» рассказал, какие советы дает ему отец. В 1990-х его отец Андрей Коваленко? выступал за «Колорадо».

— Советы отца часто расходятся с тем, чего от вас требуют тренеры ваших команд?

— Отец не советует что-то по тактике, а просто подсказывает, как бы сыграл на моем месте. А чтобы он лез: «Ты должен сделать так, поезжай сюда», — такого нет. Папа говорит: «Всегда выполняй установку тренера. В атаке ты должен творить, играть, чтобы учиться и быть матерым». Он подсказывает небольшие нюансы, выход из зоны. Например, как можно лучше расположиться на полборта, чтобы тебе было комфортно. Как входить в зону, куда нужно в первую очередь посмотреть в ходе атаки. По таким нюансам дает советы и помогает, но по тактике всегда говорит, что надо слушаться тренерский штаб.

— Благодаря своей фактуре ваш отец отличался силовой манерой игры. Вы физически явно не можете играть в его стиле. Часто приходится спорить из-за этого при разборе эпизодов с вашим участием?

— Нет. Отец знает, что у меня другой стиль игры. Он не хочет, чтобы я действовал в его манере. Тем более ему самому не чужд комбинационный хоккей. Во времена СССР он и его партнеры по ЦСКА и сборной пасовались, делали всё, что хотели, входили в зону с шайбой, а не забрасывали ее. Папа мне всегда рассказывает, что Виктор Васильевич Тихонов выгонял с тренировок и из команды, если нападающий, не дойдя до синей линии, забросит в чужую зону шайбу, а не войдет туда с ней. Поэтому не сказал бы, что у хоккеиста Андрея Коваленко был какой-то другой стиль игры. Наоборот, действовали в советской манере. Я понимаю, что это было очень правильно, разумно. Так что отец не советует упрощать игру, а объясняет, как можно обыграть, обмануть защитника, бросить из-под него.