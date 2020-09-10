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Николай Голдобин: «Со Слепышевым мы нашли что-то, играем неплохо»

23:00
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Нападающий ЦСКА Николай Голдобин рассказал, что постепенно находит взаимопонимание с новыми партнерами.

— Со Слепышевым мы нашли что-то, играем неплохо, — цитирует Голдобина сайт КХЛ. — Не хватает завершения в полных равных составах, а в большинстве наладили контакт, все у нас впереди. Между разными коробками разница небольшая, игра такая же быстрая, много хитов, большой разницы с АХЛ я не вижу в этом аспекте. Не надо было нам столько удаляться, конечно.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/10/472582.html

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