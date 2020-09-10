Николай Голдобин: «Со Слепышевым мы нашли что-то, играем неплохо»

Нападающий ЦСКА Николай Голдобин рассказал, что постепенно находит взаимопонимание с новыми партнерами.

— Со Слепышевым мы нашли что-то, играем неплохо, — цитирует Голдобина сайт КХЛ. — Не хватает завершения в полных равных составах, а в большинстве наладили контакт, все у нас впереди. Между разными коробками разница небольшая, игра такая же быстрая, много хитов, большой разницы с АХЛ я не вижу в этом аспекте. Не надо было нам столько удаляться, конечно.