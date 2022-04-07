Голдобин: «После гола Хабарова почувствовали уверенность, перегнули игру и победили «Трактор»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в третьем матче серии финала Восточной конференции.

«Очень тяжелая игра была. Играли 0:1 два с половиной периода, потом Ярослав Хабаров забил гол, мы почувствовали уверенность, перегнули игру в нашу сторону и победили в матче. Мой гол? Лайпс — молодчик, обработал нелегкую шайбу, скинул мне, я довольно близко подъехал к воротам и решил, что лучшее решение будет бросок.

Илья Петрович нас правильно настроил, как обычно, он умеет это делать. Все ребята завелись. Кошечкин — молодчик, его нельзя не хвалить. Он нас спасает", — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра пройдет 9 апреля также в Челябинске.