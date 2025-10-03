Хоккей
Сегодня, 22:34

Голдобин — о свисте фанатов «Спартака»: «Не все знают правды. Я им не судья»

Федор Носов
Николай Голдобин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился эмоциями от игры против «Спартака» (1:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Для вас был матч особенным, но многое не получалось. Перенервничали?

— Нет, бывают такие игры, плохо сыграли.

— Присутствовало ли волнение?

— Конечно, но я не понял, как меня приняли.

— Был и свист, и аплодисменты.

— Нормально.

— Какой реакции ожидали?

— Никакой. Все взрослые люди. Не все знают правды. Я им не судья.

— Главный тренер СКА прошел жестко по вам.

— Первая игра против «Спартака». Ничего страшного. Сюжет будет интересный. В «Гарри Поттере» не одна часть.

— Можно ли сказать, что адаптация еще не прошла?

— Новая команда. Всегда тяжело играть на родной арене. Через многое переступал. Результат не очень хороший.

— Чем поразил Ларионов?

— Для меня очень полезны его слова. Он многим с нами делится.

— Как приняли бывшие партнеры на льду?

— Не видел негатива, Ружичка и Коростелев на разминке меня поддержали. Спасибо за поддержку.

16 августа «Спартак» выставил Голдобина на драфт отказов, а 18-го СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с игроком. Соглашение 29-летнего хоккеиста со СКА действует до 31 мая 2028 года.

Николай Голдобин
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
  • Ж и в о й

    Саша Соболев v2.0?)

    03.10.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    он видео на ска поставил и просрал:rofl::rofl::rofl:

    03.10.2025

  • Andrey Valeryevich

    тебе ток нассать на ипло можно ,дэбил

    03.10.2025

  • Andrey Valeryevich

    с даунами не общаюсь

    03.10.2025

  • Gordon

    Ещё один голос из помойки) В лицо пойди ему это скажи

    03.10.2025

  • Gordon

    Пашка не нагадить не мог:))))

    03.10.2025

  • Павел Леонидович

    коль, это свиньи, что ты хочешь... с другой стороны тот еще продажный лузер

    03.10.2025

  • Andrey Valeryevich

    Мрази вы играете как скажут хозяева жиды.гнида конченная

    03.10.2025

  • Gordon

    Так поведай эту правду, раз так.

    03.10.2025

    • Разин сравнил Кузнецова с Екатериной II: «Запомнится обладателем Кубка Стэнли или алкоголиком»

    «Авангард» — «Локомотив»: видеообзор матча
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Спартак 11 5 6 13
    5 Северсталь 11 6 5 12
    6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    3.10 16:30
    Авангард – Локомотив
    		 4 : 1
    3.10 19:00
    Спартак – СКА
    		 3 : 1
    3.10 19:00
    Торпедо НН – Северсталь
    		 3 : 5
    3.10 19:00
    Ак Барс – Амур
    		 5 : 1
    3.10 19:30
    ЦСКА – Металлург Мг
    		 1 : 3
    3.10 19:30
    Сочи – Адмирал
    		 4 : 5
    Все результаты / календарь

