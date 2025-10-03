Голдобин — о свисте фанатов «Спартака»: «Не все знают правды. Я им не судья»

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился эмоциями от игры против «Спартака» (1:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Для вас был матч особенным, но многое не получалось. Перенервничали?

— Нет, бывают такие игры, плохо сыграли.

— Присутствовало ли волнение?

— Конечно, но я не понял, как меня приняли.

— Был и свист, и аплодисменты.

— Нормально.

— Какой реакции ожидали?

— Никакой. Все взрослые люди. Не все знают правды. Я им не судья.

— Главный тренер СКА прошел жестко по вам.

— Первая игра против «Спартака». Ничего страшного. Сюжет будет интересный. В «Гарри Поттере» не одна часть.

— Можно ли сказать, что адаптация еще не прошла?

— Новая команда. Всегда тяжело играть на родной арене. Через многое переступал. Результат не очень хороший.

— Чем поразил Ларионов?

— Для меня очень полезны его слова. Он многим с нами делится.

— Как приняли бывшие партнеры на льду?

— Не видел негатива, Ружичка и Коростелев на разминке меня поддержали. Спасибо за поддержку.

16 августа «Спартак» выставил Голдобина на драфт отказов, а 18-го СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с игроком. Соглашение 29-летнего хоккеиста со СКА действует до 31 мая 2028 года.