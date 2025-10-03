Голдобин — о свисте фанатов «Спартака»: «Не все знают правды. Я им не судья»
Нападающий СКА Николай Голдобин поделился эмоциями от игры против «Спартака» (1:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Для вас был матч особенным, но многое не получалось. Перенервничали?
— Нет, бывают такие игры, плохо сыграли.
— Присутствовало ли волнение?
— Конечно, но я не понял, как меня приняли.
— Был и свист, и аплодисменты.
— Нормально.
— Какой реакции ожидали?
— Никакой. Все взрослые люди. Не все знают правды. Я им не судья.
— Главный тренер СКА прошел жестко по вам.
— Первая игра против «Спартака». Ничего страшного. Сюжет будет интересный. В «Гарри Поттере» не одна часть.
— Можно ли сказать, что адаптация еще не прошла?
— Новая команда. Всегда тяжело играть на родной арене. Через многое переступал. Результат не очень хороший.
— Чем поразил Ларионов?
— Для меня очень полезны его слова. Он многим с нами делится.
— Как приняли бывшие партнеры на льду?
— Не видел негатива, Ружичка и Коростелев на разминке меня поддержали. Спасибо за поддержку.
16 августа «Спартак» выставил Голдобина на драфт отказов, а 18-го СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с игроком. Соглашение 29-летнего хоккеиста со СКА действует до 31 мая 2028 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|3 : 1
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|5 : 1
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|1 : 3
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|4 : 5