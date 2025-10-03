Голдобин — о допинге Морозова: «Я сразу же позвонил ему по видеосвязи. Он выглядел весело и шутил»

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал допинг-скандал с нападающим «Спартака» Иваном Морозовым.

— В «Спартаке» много друзей. Иван Морозов попал в непростую ситуацию. Общались с ним?

— Неприятная ситуация. Я сразу же позвонил ему по видеосвязи. Не могу комментировать то, что там было и не знаю правды. Идут разбирательства. Я его поддержал. Он выглядел весело и шутил.

16 сентября «Спартак» объявил, что в допинг-пробе Морозова выявили запрещенное вещество. Форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах команды.

В сезоне-2025/26 Морозов провел 4 игры в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков.