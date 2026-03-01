Голдобин: «Никто не хочет встретиться с «Локомотивом» в плей-офф»

Нападающий СКА Николай Голдобин в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:5).

— Перед матчем допускали мысль, что через месяц можете встретиться с «Локомотивом» в играх на вылет?

— Да, конечно, плей-офф скоро. «Локомотив» хорошая команда. Хотели одержать победу, но ярославцы оказались сильнее.

— В плей-офф не загадывают соперника, но можете назвать ярославский клуб неудобным соперником для СКА?

— Я думаю, никто не хочет встретиться с ними в плей-офф. Это нормально. Мы никого не боимся и не выбираем, потому что сейчас у нас внизу таблицы все плотно. Мы готовы к любому развитию событий и любому сопернику.

— В целом, наблюдаете за турнирной таблицей?

— Конечно. После каждой игры смотрю как сыграли другие команды. Это интересно.