Голдобин — «Спартаку»: «Я испытываю к клубу только безграничную любовь и благодарность за поддержку»

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что «Спартак», откуда он перешел в санкт-петербургский клуб, навсегда останется частью его семьи.

«Я испытываю к клубу только безграничную любовь и благодарность за поддержку, за баннеры, за то, что болельщики приходили на каждую игру, даже когда мы проигрывали. Им огромное спасибо! Они стали частью моей семьи, и это останется со мной навсегда», — цитирует 29-летнего хоккеиста РИА «Новости».

Нападающий выразил благодарность «Спартаку», за который играл с 2023 года.

16 августа московский клуб выставил Голдобина на драфт отказов, а 18-го СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с игроком.

Контракт Голдобина со СКА действует до 31 мая 2028 года. В сезоне-2025/26 он в 2 матчах заработал 3 (2+1) очка.